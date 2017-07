Le gouvernement et les organisations syndicales devraient se mettre d'accord sur une augmentation des salaires des fonctionnaires lors d'une réunion le 25 juillet prochain. Le ministère du Travail et des Affaires sociales envisage une hausse de 8 à 11% pour les salariés des administrations des autorités locales et pour les professeurs, lesquels sont actuellement les moins bien payés d'Europe. Les professionnels de la santé ont déjà bénéficié d'une augmentation durant ce mois de juillet et pourraient en connaître une nouvelle de 8% à partir de janvier prochain. Le ministère du Travail doit cependant compter avec celui des Finances, qui souhaite des réévaluations des salaires plus modérées. Les syndicats, quant à eux, demandent une augmentation des salaires de 10% pour tous les employés du secteur public.