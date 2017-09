De plus en plus de Tchèques ayant l’âge de la retraite continuent à travailler

Le nombre de personnes en République tchèque ayant atteint l’âge de la retraite et continuant à travailler, que ce soit en tant qu’employés ou à leur propre compte, continue d’augmenter. Selon l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ), plus de 400 000 personnes âgées de plus de 60 ans travaillaient l’année dernière, soit près de deux fois plus qu’il y a dix ans de cela. Outre le vieillissement d’une population dont l’état de santé général s’améliore, cette réalité s’explique entre autres par le fait que le niveau moyen des pensions versées est proche actuellement du seuil de pauvreté, et donc par la nécessité pour beaucoup de rester actifs. En moyenne, un Tchèque voit en effet ses revenus baisser de deux cinquièmes après son passage à la retraite.

Pour rappel, l’âge maximal de départ à la retraite a été fixé, l’année dernière, à 65 ans. Avant cela, il était prévu que l'âge de départ à la retraite augmente chaque année de deux mois pour les hommes et de quatre mois chez les femmes, et ce indéfiniment puisqu’aucune limite n’était inscrite dans la loi. Ce nouveau seuil de 65 ans doit par ailleurs faire l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans.