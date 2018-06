CzechInvest : des projets d'investissements à hauteur de 65 milliards de couronnes en Tchéquie

Les entreprises tchèques comme étrangères prévoiraient d'investir quelque 65 milliards de couronnes en République tchèque, soit 2,5 milliards d'euros. Cela représente un total de 106 projets d'investissement pour lesquels l'agence CzechInvest a été sollicitée l'an passée. Un tiers de ces projets concernent des technologies à haute valeur ajoutée ou impliquent de la recherche et de l'innovation.

"Il n'y aura plus autant d'investisseurs à venir en République tchèque comme nous y étions habitués. Nous ne sommes plus en capacité d’absorber des activités de production pure, qui ne requièrent pas un niveau de technologie avancée", a commenté Silvana Jirotková, la directrice de CzechInvest. Les investisseurs étrangers en République tchèque viennent d'abord d'Allemagne, du Japon et des Etats-Unis.