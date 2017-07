Ondřej Cink ne verra pas la ligne d'arrivée de son premier Tour de France. Le cycliste tchèque de 26 ans, venu du VTT, a été contraint à l'abandon ce vendredi sur la 19e étape de la 104e édition de la Grande Boucle qui relie Embrun à Salon-de-Provence. Gêné par une blessure au genou depuis plusieurs jours, Ondřej Cink a tout de même pris le départ de cette étape mais, la douleur étant trop forte, il a renoncé après une demi-heure de course. Il ne lui manquait que 350 kilomètres pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée dimanche aux Champs-Elysées à Paris. Le Tchèque a notamment été remarqué mercredi sur la première grande étape des Alpes, avec l'ascension du Galibier au programme, où il a attaqué sans succès pour finalement terminer 17e. "Le souhait de l'équipe était que je me fasse remarquer. Je crois que j'ai été remarqué et c'est bon pour moi", déclarait Ondřej Cink à l'arrivée de l'étape, à Serre-Chevalier.