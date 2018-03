Crise politique en Slovaquie : des centaines de personnes ont manifesté en République tchèque aussi

Plusieurs centaines de personnes ont participé, vendredi soir, dans les centres de Prague et de Brno, à des rassemblements relatifs à la situation politique en Slovaquie. Malgré la démission cette semaine du Premier ministre Robert Fico et de son gouvernement et la nomination de Peter Pellegrini, conséquence de la crise qui a suivi l’assassinat du journaliste d’investigation Ján Kuciak et de sa compagne, elles ont réclamé l’organisation d’élections législatives anticipées.

Dans le même temps, des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté à Bratislava et dans toutes les grandes villes de Slovaquie. Selon les organisateurs du rassemblement à Prague, un nouveau gouvernement digne de confiance ne pourra être formé que suite à la tenue d’élections.