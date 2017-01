20-01-2017 17:00 | Denisa Tomanová

La rénovation de certaines gares tchèques, gérées par l’Administration des voies de chemin de fer (SŽDC), devrait s’élever à près de dix milliards de couronnes, soit 370 millions d’euros. L’Administration veut obtenir des subventions de la part de l’Etat ainsi que de l’Union européenne, afin de pouvoir rénover entre 60 et 80 gares les plus fréquentées. La rénovation du bâtiment historique Art nouveau « Fanta » de la gare centrale de Prague, qui sera probablement achevée en 2022, va coûter près de 730 millions de couronnes. Actuellement, l’Administration des voies de chemin de fer gère près de 1 500 bâtiments dans 900 gares. Parmi les gares qui seront prochainement rénovées figurent celle de Náchod, Turnov, Břeclav ou aussi de Hradec Králové.

Pour consulter le bulletin d'informations que nous mettons en ligne chaque jour aux alentours de 20H00, veuillez cliquer ici.

La rénovation de certaines gares tchèques, gérées par l’Administration des voies de chemin de fer (SŽDC), devrait s’élever à près de dix milliards de couronnes, soit 370 millions d’euros. L’Administration veut obtenir des subventions de la part de l’Etat ainsi que de l’Union européenne, afin de pouvoir rénover entre 60 et 80 gares les plus fréquentées. La rénovation du bâtiment historique Art nouveau « Fanta » de la gare centrale de Prague, qui sera probablement achevée en 2022, va coûter près de 730 millions de couronnes. Actuellement, l’Administration des voies de chemin de fer gère près de 1 500 bâtiments dans 900 gares. Parmi les gares qui seront prochainement rénovées figurent celle de Náchod, Turnov, Břeclav ou aussi de Hradec Králové.

En raison de la situation politique instable en Gambie, le ministère des Affaires étrangères tchèque a émis un avis de recommandation aux citoyens présents sur place, de quitter rapidement le pays. Des dizaines de citoyens tchèques se trouvent en Gambie à l’heure actuelle. Toutefois, selon l’Association des agences de voyage de République tchèque, les Tchèques sur place et qui sont partis avec une agence, ne seraient pas en danger. L’armée sénégalaise est entrée dans le pays afin de soutenir Adam Barrow, le président de la Gambie nouvellement élu. Le président sortant Yahya Jammeh ne reconnaît pas les résultats des élections et a déclaré l’état d’urgence dans le pays. Le ministère des Affaires étrangères tchèque recommandent également à ses citoyens de ne pas se rendre dans le pays.

Plus de 160 anciens signataires de la Charte 77 ont lancé un appel au Premier ministre Bohuslav Sobotka ainsi qu’au reste du gouvernement, pour qu’ils soutiennent de façon officielle les droits de l’homme en Chine. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement et publiée par l’association Post Bellum, les signataires demandent notamment de soutenir le Prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, emprisonné en Chine depuis 2009. Par cette lettre, les signataires ont voulu réagir à la déclaration gouvernementale prononcée à l’occasion du 40e anniversaire de la Charte 77, et par laquelle le gouvernement a unanimement adhéré à la tradition du combat de la Charte 77 en faveur des droits de l’homme et des droits civils.