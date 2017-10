Course hippique – Grand Steeple-chase de Pardubice : 1ère victoire de No Times To Lose, les Français deuxièmes

Course hippique la plus importante disputée en République tchèque, le Grand Steeple-chase de Pardubice (Velká pardubicka) a été couru ce dimanche. Il s’agissait de la 127e édition de l’un des cross-countries parmi les plus difficiles en Europe. Sous la pluie et sur un terrain très souple, le cheval No Time To Lose monté par le jockey tchèque Jan Kratochvíl s’est imposé devant le cheval français Urgent de Gregaine, pensionnaire de l’entraîneur Emmanuel Clayeux confié à Felix de Giles, en tête à la sortie du dernier virage et qui ont longtemps cru à la première victoire française de l’histoire.

La victoire de No Time To Lose constitue la dixième victoire à Pardubice de son entraîneur, le légendaire Josef Váňa. Velká Pardubická est un cross de trente et un obstacles naturels répartis sur un champ long de 6 900 mètres.