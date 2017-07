Le festival de musique folk (mais pas seulement), Prázdniny v Telči (Les vacances à Telč en français) débute ce vendredi soir dans cette petite ville située à la frontière entre la Bohême et la Moravie et inscrite sur la liste de l’UNESCO. La programmation démarre avec le concert, au château de Telč, de la chansonnière slovaque Szidi Tobias et du groupe de musique swing Funny Fellows. Cette 35e édition proposera, jusqu’au 13 août prochain, quelque soixante-dix groupes tchèques et étrangers. Parmi les invités phares figurent par exemple les ensembles Spirituál Kvintet et The Tap Tap, les groupes Mňága a Žďorp et Zrní, les chanteurs Vladimír Mišík et Vlasta Redl, ou encore le guitariste Michal Pavlíček. Le festival propose également un riche programme d’accompagnement, avec notamment de nombreuses représentations théâtrales.