Coup d'envoi ce jeudi du Febiofest, avec Catherine Deneuve en invitée d'honneur

Ce jeudi soir sera donné le coup d'envoi du festival international du film Febiofest, avec l'actrice française Catherine Deneuve en invitée d'honneur. Lors de la soirée d'ouverture, elle recevra un prix Kristian pour l'ensemble de son œuvre, aux côtés de l'actrice tchèque Daniela Kolarova. C'est le film britannique The Party de Sally Potter qui inaugurera officiellement la 25e édition du festival.

Parmi les nombreux autres hôtes de marque de cette édition anniversaire, une pléiade de personnalités françaises, comme les réalisateurs Arnaud Desplechin et Leos Carax, le comédien Hipollyte Girardot, ou encore le comédien, scénariste et producteur britannique Mark Gatiss, connu pour ses rôles dans les séries Game of Thrones et Sherlock.