Corruption : plainte contre le président de la région de Liberec Martin Půta (STAN)

Le procureur général de Liberec, Radim Kadlček, a décidé de porter plainte contre treize personnes et quatre entreprises dans une affaire de corruption impliquant deux projets européens. Parmi les personnes poursuivies, figure le président de la région de Liberec, Martin Půta, du mouvement des maires et indépendants (STAN). Il est accusé d'abus de pouvoir et d'avoir accepté un pot-de-vin de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de couronnes en lien avec le projet de reconstruction d'une église. Martin Půta, qui a abandonné son mandat de député du fait de cette affaire, nie toute malversation. Il risque entre cinq et douze années de prison s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.