Corruption : l’ancien ministre David Rath à nouveau condamné à 8 ans et demi de prison

La Cour régionale de Prague a condamné l’ancien ministre de la Santé et ancien président de la région de Bohême centrale, David Rath, à 8 ans et demi de prison pour corruption. David Rath avait été arrêté en 2012, alors qu’il était en possession de cartons de vin remplis de billets. Il était accusé de corruption, trucage d’appels d’offres publics et détournement de fonds européens.

La Cour régionale de Prague avait déjà rendu un verdict similaire il y a trois ans, mais un procès en appel avait annulé le jugement, estimant que les écoutes téléphoniques utilisées dans le cadre de la procédure étaient irrecevables. La Cour suprême avait par la suite jugé que celles-ci pouvaient être utilisées comme preuves. David Rath a d’ores et déjà fait savoir qu’il allait à nouveau faire appel.