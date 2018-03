Contamination de l’eau potable à Prague en 2015 : deux personnes accusées

La police demande d’accuser deux personnes en lien avec la présence d'eau contaminée dans les quartiers de Dejvice et Bubeneč, dans le 6e arrondissement de Prague, en mai 2015. L’information a été communiquée ce lundi par le porte-parole de la police de la capitale tchèque Tomáš Hulan et le procureur pour le 6e arrondissement Richard Petrásek. En 2016, lorsqu’elles étaient âgées de 60 et 54 ans, les deux personnes ont été inculpées pour avoir mis en grave danger la santé des habitants des quartiers, parce qu'ils n'avaient pas respecté leurs obligations dans le cadre de la maintenance des canalisations. Elles risquent entre six mois et cinq ans de prison ou une interdiction d’exercer leur activité. Selon certains médias, il s’agit d’un homme et d’une femme qui occupent des postes de direction au sein de la société de distribution des eaux Pražské vodovody a kanalizace.

Pour rappel, du 24 au 28 mai 2015, les habitants des quartiers de Dejvice et Bubeneč s'étaient retrouvés sans eau potable, en raison d'une contamination bactérienne de l'eau courante. Plus de 4 000 personnes étaient tombées malades en lien avec cette contamination, dont 33 avaient dû être hospitalisées.