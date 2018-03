Commerce : nouveaux chiffres records pour les échanges tchéco-allemands

Les chiffres pour 2017 confirment que l’Allemagne reste le principal partenaire commercial de la République tchèque. Celle-ci dépasse même désormais la Suisse et figure en septième position au classement des pays depuis lesquels l’Allemagne importe le plus. Le volume total des échanges entre les deux pays voisins s’est élevé à 87,9 milliards d’euros, un chiffre record selon Destatis, l’office allemand de la statistique et la Chambre de commerce et d’industrie tchéco-allemande.

Depuis l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne en 2004, le volume des échanges avec l’Allemagne a plus que doublé, essentiellement en raison de l’augmentation des exportations tchèques. Toujours selon Destatis, la République tchèque compte parmi les pays présentant un excédent commercial parmi les plus importants avec l’Allemagne. Tandis que le volume des exportations tchèques s’est élevé à 46,2 milliards d’euros en 2017, le montant des importations en provenance d’Allemagne a été de 41,6 milliards.