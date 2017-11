Classement Forbes : la procureure Lenka Bradáčová est la femme la plus influente en République tchèque

Présidente du ministère public à Prague, Lenka Bradáčová a été désignée comme la femme la plus influente en République tchèque pour la cinquième année consécutive par le magazine Forbes. Le classement, qui comporte cent noms, sera publié ce vendredi. Le magazine a mis en avant la propension de Lenka Bradáčová à l’action et au travail, mais aussi le courage et la volonté avec lesquels elle s’engage dans les affaires les plus importantes dans le pays qui mettent en cause hommes d’affaires, lobbyistes et politiques.

A la deuxième place de ce classement figure Věra Jourová, commissaire européenne en charge de la justice, de la protection des consommateurs et de l’égalité. A noter l’apparition dans le TOP 10 de Marie Chatardová, présidente du Conseil économique et social de l’ONU. L’ancienne ambassadrice de la République tchèque en France occupe la quatrième place. En sixième position on trouve également la maire de Prague Adriana Krnáčová.