Le Cirque Alfonse, le Collectif Malunés et l’Atelier Lefeuvre & André : telles sont trois des quatre compagnies étrangères, respectivement canadienne, belge et française, qui figurent cette années au programme de Letní Letna, le désormais traditionnel festival de théâtre et de cirque nouveau à Prague. Sa 14e édition, dont le programme a été présenté cette semaine par les organisateurs, se tiendra du 17 août au 3 septembre prochains. Parmi les temps forts annoncés, figure la présence d’acrobates rwandais invités par la compagnie tchèque Cirk La Putyka désormais bien connue du grand public. Leur spectacle s’intitule « Hit, Telle the difference ». Avec un public toujours très nombreux (280 000 spectateurs lors des treize premières éditions), le festival, le plus important du genre organisé en République tchèque, est considéré par le ministère de la Culture et la municipalité de Prague comme une des manifestations « Top » organisées dans la capitale cette année.