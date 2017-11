Cinq personnalités ont été honorées par l’Institut pour l’étude des régimes totalitaires

L’Institut pour l’étude des régimes totalitaires (ÚSTR) a remis ses prix pour la liberté, la démocratie et les droits de l’homme lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Prague au siège du Sénat mardi soir. L’opposant au régime politique en Biélorussie Vintsouk Viatchorka, le photographe slovaque Tibor Kováč, l’ancien pilote slovaque Tugomír Seferovič, l’historienne et écrivaine tchèque Zora Dvořáková et l’écrivaine Kateřina Tučková ont été mis à l’honneur à cette occasion.

L’ÚSTR remet ces prix chaque année dans le cadre des manifestations organisées pour la célébration du 17 novembre, jour de fête nationale et officiellement « Jour de la lutte pour la liberté et la démocratie » en République tchèque.