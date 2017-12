Cinq ans après l’amnistie présidentielle, les prisons sont de nouveau surpeuplées

Cinq ans après une amnistie massive du président de l'époque Václav Klaus, les prisons tchèques font à nouveau face à la surpopulation carcérale. Plus de 22 000 personnes sont actuellement détenues en République tchèque, les capacités totales des prisons étant ainsi utilisées à plus de 106 %. Pour faire face à cette situation, le gouvernement embauchera, à compter de l’année prochaine, davantage de gardiens de prison qui seront nouvellement au nombre de plus de 7 600 personnes. A l’avenir, les services pénitenciers envisagent également la construction d’une prison de 800 places en Bohême du Sud.

Début janvier, exactement cinq ans s’écouleront depuis l'amnistie présidentielle octroyée en 2013 par Václav Klaus. Bien que très critiquée à l’époque, cette décision a permis temporairement de régler le problème de la surpopulation, en relâchant 6 500 personnes, soit 28,5 % de tous les détenus.