23-12-2016 17:08 | Pierre Meignan

La fréquentation des cinémas tchèques pourrait enregistrer un nouveau record en 2016. Selon les données des l’Union des distributeurs de films (UFD), une hausse de 17% a été observé pour les trois premiers trimestres de cette année par rapport à la même période l'année précédente. Avec 12,9 millions de spectateurs, l'année 2015 avait déjà représenté la meilleure année pour les cinémas tchèques depuis 2010. Le film d'animation "Les Minions" a été le plus vu au cinéma en 2016 avec 831 000 spectateurs. En cette période de fin d'années, plusieurs films réalisent également de bonnes performances. C'est notamment le cas du conte tchèque "Anděl Páně 2", déjà vu par 560 000 personnes, et à propos duquel les critiques sont d'ailleurs plutôt positives. Sorti le 15 décembre, le nouvel opus de la série Star Wars, "Rogue One", devrait contribuer aux bons chiffres de fréquentation attendus pour cette année.

Andrej Babiš se dit prêt à se séparer du groupe Agrofert si la loi sur les conflits d'intérêts est adoptée 23-12-2016 19:08 | Pierre Meignan Dans un entretien pour le site novinky.cz, le ministre des Finances Andrej Babiš se dit prêt à se séparer de son groupe Agrofert dans le cas où les députés adoptent la loi sur les conflits d'intérêts. Ce texte, surnommé "Lex Babiš", a été adopté par les parlementaires mais le président Zeman y a opposé son veto, le considérant comme inconstitutionnel car il viserait une seule personne. La loi interdit aux ministres d'être les propriétaires d'un média et aux entreprises dont ils sont actionnaires à plus de 25% d'obtenir des subventions ou de participer à des commandes publiques. Comme le chef d'Etat, le milliardaire Andrej Babiš, propriétaire de médias et du groupe Agrofert, estime que cette législation n'est pas constitutionnelle mais qu'avec des modifications elle pourrait être utile.

Les réfugiés irakiens qui avaient quitté la Tchéquie ne peuvent maintenant plus y retourner 23-12-2016 15:46 | Pierre Meignan Le groupe de réfugiés irakiens, qui, au printemps dernier, avait quitté la République tchèque pour l'Allemagne, ne peut désormais plus retourner sur le territoire tchèque. Ces familles avaient en effet jusqu'à ce vendredi 23 décembre pour un éventuel retour. Selon l'agence de presse ČTK, il est probable maintenant que les 25 personnes qui composent ce groupe déposent une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Ils avaient été accueilli en République tchèque dans le cadre du projet de l'organisation Generace 21, laquelle prévoyait de faire venir 153 ressortissants irakiens de confession chrétienne. Le gouvernement avait décidé d'interrompre le programme avant son terme après le départ de ce groupe de 25 personnes pour l'Allemagne.

Miloš Zeman devrait à nouveau effectuer une visite officielle en Chine en 2017 23-12-2016 15:26 | Pierre Meignan Acteur important de la promotion des relations économiques avec Pékin, le chef d'Etat tchèque Miloš Zeman devrait à nouveau effectuer une visite officielle en Chine l'an prochain. Selon Hynek Kmoníček, qui dirige le département des affaires étrangères au Château de Prague, siège de la présidence, ce voyage pourrait avoir lieu au mois de mai. Pour la dernière année complète de son mandat présidentiel, Miloš Zeman a de nombreuses autres visites à son agenda. Il est ainsi question de voyages aux Etats-Unis, en Amérique latine ou encore au Vietnam. Du côté du premier ministre, le bureau du gouvernement n'a pas communiqué sur ses éventuels voyages à l'étranger en 2017. Ils devraient en tout cas essentiellement entrer dans le cadre de la diplomatie économique.

Météo 23-12-2016 14:21 | Pierre Meignan Samedi, le père Noël et Ježíšek devront être prudents sur les routes puisque des pluies sont attendues sur une large partie de la Bohême et il peut même tomber de la neige au nord du pays et en Moravie. Ils devront également bien se couvrir avec des températures maximales allant jusqu'à 2 °C à l'est et jusqu'à 6 °C à l'ouest.

Le groupe chinois CEFC poursuit ces acquisitions en Tchéquie avec le centre pragois du Florentinum 23-12-2016 13:36 | Pierre Meignan Le groupe chinois CEFC a achevé l'acquisition du centre administratif Florentinum, un complexe ouvert en 2014 situé aux abords de la gare Masaryk à Prague. Directeur de la communication de CEFC, Pavel Bednář a indiqué qu'un accord avait été trouvé avec le groupe d'investissement Penta, jusqu'alors propriétaire des bâtiments. Le montant de la transaction n'a pas été révélé mais les médias parlent d'un chiffre de l'ordre de 7,7 milliards de couronnes, quelque 283 millions d'euros. Le groupe chinois, basé à Shanghai, a choisi la République tchèque pour amorcer son développement en Europe. Depuis l'année dernière, l'entreprise est donc entrée dans le capital de nombreuses sociétés tchèques, devenant par exemple propriétaire du club de football du Slavia Prague.

Poste tchèque : direction et syndicats en désaccord sur le nombre de grévistes 23-12-2016 13:20 | Pierre Meignan Les trois syndicats minoritaires de la Poste tchèque, qui avaient appelé à la grève jeudi pour obtenir une augmentation des salaires, chiffrent le nombre de grévistes à 2 103. La direction de l'entreprise d'Etat parle de son côté de seulement 127 personnes ayant participé au mouvement, sur les 30 000 employés que compte la société. Alors que le salaire moyen à la Poste serait de 21 400 couronnes, soit 6 000 couronnes de moins que la moyenne nationale, les syndicats demandent une hausse de 2 500 couronnes, environ 93 euros. Ils avaient déjà appelé à une grève de deux heures lundi dernier, à laquelle une centaine d'employés ont pris part. Fin de non recevoir du côté de la direction qui considère que ces revendications sont "économiquement irréalistes".

Hockey : Jaromír Jágr devient seul le deuxième marqueur de la NHL 23-12-2016 11:38 | Pierre Meignan Avec 1 888 points marqués, la star du hockey sur glace tchèque Jaromír Jágr a doublé le Canadien Mark Messier et devient seul le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la NHL, la prestigieuse ligue de hockey nord-américaine. Jeudi, le Tchèque de 44 ans s'est distingué avec une aide pour son équipe des Florida Panthers malgré la défaite contre Boston (1-3). Son bilan est donc désormais de 755 buts et de 1133 aides après plus d'un quart de siècle d'activité en NHL. Le meilleur marqueur de tous les temps semble indétrônable : il s'agit de Wayne Gretzky avec 2 857 points à son actif. Aussi, Jaromír Jágr a indiqué jeudi qu'être deuxième revenait à être premier, étant donné que Gretzky "vient d'une autre planète".

Lukáš Krpálek désigné Sportif tchèque de l'année 2016 23-12-2016 11:29 | Pierre Meignan Le judoka Lukáš Krpálek a reçu le titre de Sportif tchèque de l'année 2016. Ce n'est pas une surprise puisque le Tchèque de 26 ans a été le seul médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio cet été, un sacre obtenu dans la catégorie des moins de 100 kg. Les résultats de cette enquête, qui s'appuie sur le vote des membres du Club des journalistes sportifs, ont été révélés jeudi soir à l'hôtel Hilton à Prague. Double médaillé à Rio, le kayakiste Josef Dostál prend la deuxième place de ce classement. Il est suivi par Gabriela Koukalová, qui a remporté la Coupe du monde de biathlon la saison dernière. L'équipe féminine de tennis, vainqueur à l'automne pour la cinquième fois en six ans de la Fed Cup, a été désigné comme le meilleur collectif tchèque de l'année.