Cinéma : ouverture à Prague du festival « La Terre dans l’assiette »

Le festival du film « Země na talíři » - « La Terre dans l’assiette » débute à Prague ce jeudi. La manifestation s’intéresse à la production et à la consommation alimentaires et au développement durable. Pour cette 7e édition, des films consacrées à l’agriculture écologique, aux conséquences de la pêche intensive, à l’usage de produits chimiques dans les processus de production ou encore au développement de la consommation d’insectes.

Le festival se tient jusqu’à dimanche dans les salles Oko et Studio Alta. Il se déplacera ensuite à Olomouc et à Ostrava en octobre. Chercheurs, écologistes et journalistes participeront à différents débats.