Cinéma : ouverture à Prague du 18e festival Mezipatra consacré aux minorités sexuelles

Une centaine de longs et courts métrages et documentaires du monde entier figurent au programme de la 18e édition du festival Mezipatra qui débute à Prague ce jeudi. Consacré aux films sur toutes les identités sexuelles, le festival, qui compte parmi les principales manifestations culturelles de l’automne en République tchèque, a pour slogan cette année « Be Your Own Champion » (« Sami za sebe »). Le biopic finlandais « Tom of Finland » du réalisateur Dome Karukoski, portrait d’un héros de la libération gay après la Deuxième Guerre mondiale, est projeté en ouverture officielle.

Depuis plusieurs années, Mezipatra rassemble à Prague régulièrement plus de 10 000 spectateurs, faisant ainsi du festival un des plus importants du genre dans le monde. Le festival, qui se tient dans les salles Lucerna, Světozor, Pilotů et Kino 35 de l’Institut français, refermera ses portes à Prague jeudi prochain avant de se poursuivre à Brno du 10 au 17 novembre.