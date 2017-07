Le dernier film du réalisateur et scénariste français Luc Besson, « Valérian et la Cité des mille planètes » (« Valerián a město tisíce planet » dans la version tchèque), sort ce jeudi dans les cinémas tchèques. Le film de science-fiction français, avec Dane DeHaan et Cara Delevingne dans les rôles principaux, est une libre adaptation de la bande-dessinée « Valérian et Laureline » de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières et raconte une histoire de deux agents spatio-temporels. Deux versions du film sont projetées, l’une avec un doublage tchèque, l’autre en version originale avec des sous-titres tchèques.