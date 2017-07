L‘Ecole d'été du film d’Uherské Hradiště (Moravie du Sud) propose aux spectateurs une rétrospective du réalisateur soviétique d’Andreï Tarkovski, dont l’œuvre compte parmi les plus importantes de l’histoire du cinéma. Le festival projette une dizaine de ses films présentés sur des copies restaurées, a précisé Jan Jilek, un des organisateurs de l’Ecole. Ce dimanche, les spectateurs ont pu voir le premier long-métrage de Tarkovski, L'Enfance d'Ivan. Tourné en 1962, le film l’a rendu célèbre à l’international grâce à l'obtention du Lion d'or à la Mostra de Venise et d’autres prix encore. La 43e édition de l’Ecole d’été du film, le plus important festival tchèque sans compétition, se déroule jusqu’au 6 août prochain.