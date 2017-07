La 52e édition du Festival international du film de Karlovy Vary s’achève ce samedi soir avec la traditionnelle cérémonie de clôture et Jeremy Renner pour principale tête d’affiche. L’acteur et chanteur américain, qui présente le film Wind River dans la cité thermale de Bohême de l’Ouest, se verra remettre le Prix du président du festival pour l’ensemble de sa carrière. Autre personnalité mise à l’honneur avec un globe de cristal pour son apport au cinéma tchèque : le réalisateur Václav Vorlíček, auteur de nombreux contes de fées, comédies et films pour enfants à succès, et figure marquante de la nouvelle vague tchécoslovaque des années 1960