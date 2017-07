Quelque 7,5 millions de billets de cinéma ont été vendus au premier semestre de cette année. Cela représente une fréquentation record, en hausse de 7% par rapport à la même période en 2016. Durant les six premiers mois de l'année, les Tchèques ont ainsi dépensé près d'un milliard de couronnes, environ 38 millions d'euros, pour profiter de la fraîcheur des salles obscures. La hausse de la fréquentation a été particulièrement marquée au mois d'avril. Ce sont essentiellement des blockbusters américains qui tirent leur épingle du jeu. Le dernier opus de Pirates des Caraïbes est en tête du box-office avec plus de 460 000 spectateurs. Il est suivi du film d'animation Les Schtroumpfs et le village perdu (377 000 spectateurs) et de Cinquante Nuances plus sombres (375 000), un film pourtant démoli par la critique. Un peu plus loin au classement, respectivement cinquième et sixième, les premiers films tchèques sont le conte Anděl Páně 2 et le biopic Masaryk, avec un peu plus de 320 000 spectateurs.