Cinéma : cérémonie des Lions tchèques

La 25e édition de la cérémonie des Lions tchèques, l’équivalent des Oscars en Tchéquie, se déroule ce samedi soir, dans la salle du Rudolfinum, à Prague. Les prix seront distribués, par l’Académie tchèque du cinéma et de la télévision, dans quinze catégories.

C’est le film « Bába z ledu » (sorti en France sous le titre Ice Mother), réalisé par Bohdan Sláma, qui reçu le plus grand nombre de nominations. Parmi les autres longs-métrages retenus, on trouve « Po strništi bos » de Jan Svěrák ou encore le film « Milada », de David Mrnka, consacré à Milada Horáková, seule femme exécutée par le régime communiste dans le cadre des purges politiques des années 1950. Récompensée, à l’automne dernier, du Prix de la meilleure fiction européenne au Festival de la Fiction TV de la Rochelle, la série « Trpaslik », produite par la Télévision tchèque, est également dans la course.