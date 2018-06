Centenaire de la Tchécoslovaquie : la Bulle d'or de Sicile et celle de 1356 exposées à Prague

Des documents exceptionnels sont visibles à partir de ce lundi dans le cadre de l'exposition Le Labyrinthe de l'histoire des pays tchèques, inaugurée voici plus d'un mois aux Écuries impériales (Císařská konírna) du château de Prague. Les visiteurs peuvent désormais découvrir la Bulle d'or de Sicile et la Bulle d'or promulguée par l'empereur et roi de Bohême Charles IV. L'exposition est organisée en lien avec les célébrations du centième anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie.

La Bulle d'or de Sicile est un décret pris par le futur empereur Frédéric II à Bâle en 1212. Le document confirmait le titre royal obtenu par Ottokar Ier et accordait à ses héritiers le droit de conserver le titre de roi de Bohême. Par la Bulle d'or de 1356, Charles IV a quant à lui redéfini l'organisation du Saint-Empire romain germanique.

L'exposition présente dix-sept thèmes autour de l'histoire tchèque depuis le Xe siècle jusqu'à notre époque.