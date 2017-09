Ce samedi, Škoda Favorit fête ses 30 ans

Ce samedi 16 septembre, exactement 30 ans se sont écoulés depuis la présentation, à la foire de Brno en Moravie, de la toute première voiture Škoda Favorit. Il s’agissait d’un moment historique pour le constructeur automobile tchèque Škoda. La Favorit était en effet le premier modèle de la marque à traction avant et aussi le dernier conçu avant la reprise de l’entreprise par le groupe Volkswagen en 1991.

Le véhicule qui reprend le nom d’un ancien modèle sorti dans les années 1930 a permis à la société de Mladá Boleslav de pénétrer le marché européen et de concurrencer les marques occidentales. Entre 1988 et 1995, l’entreprise a vendu plus de 800 000 de véhicules de ce type. Bien que sa fabrication ait été ensuite arrêtée, la Favorit reste toujours populaire et apparaît fréquemment sur les routes tchèques.