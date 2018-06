Ce mois de mai a été le plus chaud depuis 58 ans

Ce mois de mai a été le plus chaud depuis 1961, date à laquelle les météorologues ont commencé à enregistré les températures moyennes mensuelles sur le territoire tchèque. Selon des données préliminaires, la température moyenne s'est élevée cette année à 16,2 °C, soit 3,2 °C de plus que la normale répertoriée entre 1981 et 2010. La température moyenne de ce mois de mai a même dépassé la moyenne de juin qui représente 15,8 °C.

Cette année, la météo est une quarantaine de jours en avance par rapport àla normale, et correspond davantage au climat que l'on peut trouver en Hongrie. Les températures de l'atmosphère font en effet davantage penser à la météo du début des grandes vacances.