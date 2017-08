Ce dimanche, une cérémonie de souvenir en hommage aux victimes roms du nazisme

Près de 200 personnes se sont réunies ce dimanche à l’occasion d’une cérémonie du souvenir en hommage aux victimes roms de l’holocauste qui a eu lieu sur le site de l’ancien camp de Hodonín-Kunštát, en Moravie, en présence entre autres du Premier ministre, Bohuslav Sobotka. Entre 1942 et 1943, environ 1200 Roms ont été internés dans ce camp. Plus de 200 d’entre eux sont morts sur place des suites de maladies, d’épuisement et de mauvais traitements. Les autres ont été déportés, dans la nuit du 21 au 22 août 1943, vers Auschwitz, a rappelé Jana Horváthová du Musée de la culture rom, le principal organisateur de cet acte de piété.