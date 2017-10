Bureau du procureur : la police devra de nouveau demander la levée de l’immunité parlementaire d’Andrej Babiš

Accusés dans une affaire de fraude aux subventions européennes, Andrej Babiš, le probable futur Premier ministre, et Jaroslav Faltýnek du mouvement ANO seront de nouveau protégés par l’immunité parlementaire suite à leur réélection dans les élections législatives tchèques qui se sont tenues ce week-end. Respectivement le président et le vice-président de la formation ont été privés de leur immunité au début du mois de septembre dernier. Le procureur devra toutefois interrompre des poursuites judiciaires qui ont été engagées à leur encontre et demander de nouveau la levée de leur immunitée à la nouvelle Chambre des députés, a déclaré la porte-parole du procureur général à Prague, Štěpánka Zenklová.

Au total, onze personnes ont été accusées dans l’affaire dite du « Nid de cigognes ». Parmi elles figure aussi la femme d’Andrej Babiš, Monika Babišová. Le milliardaire d’origine slovaque l’a confirmé ce lundi, tout en rappelant, une nouvelle fois, que l’affaire n’était rien d’autre qu’une commande politique.