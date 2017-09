Budget de l’Etat : un excédent en nette baisse en août

Le budget de l’Etat tchèque a enregistré un excédent de 15,6 milliards de couronnes (environ 600 millions d’euros) à l’issue du mois d’août. Il s’agit d’un montant inférieur d’un peu plus de 65 milliards de couronnes (2,5 milliard d’euros) à celui de l’année dernière à la même époque, essentiellement en raison de la baisse des subventions européennes perçues. Les chiffres ont été communiqués, vendredi, par le ministère des Finances. Pour rappel, celui-ci prévoit pour cette année un déficit de 60 milliards de couronnes (2,3 milliards d’euros), et ce après un exercice 2016 record dans l’histoire du pays avec un excédent d’un peu plus de 60 milliards de couronnes.