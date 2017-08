Budget 2018 : les universités s'opposent à une augmentation insuffisante

Le budget des universités pour 2018 table sur une augmentation de 700 millions de couronnes (26,8 millions d’euros) par rapport à cette année. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Finances, Ivan Pilný, suite aux négociations entre le ministère et le rectorat de l’Université Charles. L’information a été annoncée par le porte-parole de l’université, Václav Hájek.

Les recteurs tchèques s’opposent toutefois à cette augmentation qu’ils estiment comme insuffisante et demandent une hausse de l’ordre de 4,5 milliards de couronnes (172 millions d’euros). En avril dernier, le gouvernement s’était en effet engagé à augmenter le budget des écoles supérieures, lequel est actuellement de 21 milliards de couronnes (777 millions d’euros) par an, d’environ six milliards de couronnes (228 millions d’euros).