Le ministre des Finances, Ivan Pilný, et son prédécesseur, Andrej Babiš, se sont réunis, ce dimanche à la résidence présidentielle de Lány, avec le chef de l’Etat, Miloš Zeman, pour discuter du budget de l’Etat pour 2018. Les trois politiciens ont parlé également d’autres aspects de l’économie tchèque, comme la pénurie de main-d’oeuvre ou des subventions européennes. Miloš Zeman a conseillé à ses invités de consacrer plus d’argent aux investissements et moins à la consommation. Andrej Babiš a, pour sa part, déclaré qu’il s’agissait d’une réunion habituelle et qu’il y participait en tant qu’auteur du projet de budget de l’Etat pour l’année prochaine qui table sur un déficit de l’ordre de 50 milliards de couronnes, soit 1,9 milliards d’euros.