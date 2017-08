En raison du Brexit, les sièges de deux agences européennes, l’Autorité bancaire européenne (EBA) et l’Agence européenne des médicaments (EMA), vont être transférés de Londres vers une ou deux villes parmi les 23 dont la Commission européenne a retenu la candidature. Prague figure au nombre de ces villes. La capitale tchèque est candidate à l'accueil du siège de l'EBA et devra faire face à de sérieux concurrents puisque Francfort, Paris, Luxembourg, Bruxelles, Dublin, Vienne et Varsovie sont également sur la brèche. La décision de la Commission européenne devrait être connue d'ici à la fin du mois de septembre.