La Commission européenne demande à la République tchèque ainsi qu'à quatre autres Etats européens de présenter leur programme de traitement et de stockage des déchets nucléaires. Ces pays auraient en fait dû procédé de la sorte avant le 23 août 2015. Bruxelles leur donne deux mois pour remplir leurs obligations et menace de transférer l'affaire à la Cour de justice de l'UE si ce délai n'est pas respecté. Outre la Tchéquie, l'Autriche, la Croatie, l'Italie et le Portugal sont également concernés. Il leur est demandé de respecter les directives européennes en matière de déchets radioactifs, qui visent à assurer leur "traitement responsable et sûre".