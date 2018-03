Brno : plus de 800 exposants au salon de l’alimentation

Le salon international de l’alimentation Salima ouvre ses portes, ce mardi, à Brno, en Moravie du Sud. Jusqu’au 2 mars prochain, il accueille plus de 800 exposants d’une quarantaine de pays, dont l’Indonésie, la Biélorussie et l’Estonie qui se présentent pour la première fois au Palais des foires de Brno. « Salima n’est pas un salon destiné au grand public, mais aux professionnels de l’alimentation et aux représentants des chaînes commerciales », a précisé le directeur général des Foires de Brno, Jiří Kuliš.

Toutefois, plusieurs manifestations culinaires se déroulent en marge du salon Salima, à savoir un spectacle gastronomique Gastrofest et un « Festival des goûts » consacré notamment au vin et à la bière tchèques.