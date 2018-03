Brno : Andrej Babiš a assisté à une commémoration des victimes de l’holocauste rom

Le Premier ministre et le ministre de la Justice en démission, respectivement Andrej Babiš et Robert Pelikán (tous deux du mouvement ANO), ont participé, mercredi, à un acte de piété organisé à Brno à l’occasion du 75e anniversaire du départ du premier convoi de Roms depuis la métropole morave vers le camp d’extermination d’Auschwitz. L’historien Dušan Slačka du Musée de la culture rom a précisé que « ce premier convoi ferroviaire a été composé d’’un millier d’hommes, de femmes et d’enfants roms originaires de la Moravie. »

Au total, quelque 20 000 Roms ont péri dans le camp d’Auschwitz entre 1941-1944.