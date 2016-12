21-12-2016 12:45 | Pierre Meignan

Bohuslav Sobotka s'est prêté au jeu d'une conférence de presse en forme de bilan ce mercredi et il est satisfait du travail de son gouvernement qui aurait selon lui apporter une stabilité politique et économique à la République tchèque. La coalition gouvernementale parvient à augmenter le niveau de vie, les salaires augmentent et le chômage est au plus bas, s'est félicité le social-démocrate. Sur les hausses de salaire, le chef du gouvernement a noté que le salaire minimum augmentait chaque année depuis trois ans et que les revalorisations dans le secteur public devraient avoir un effet d'entraînement pour le secteur privé. M. Sobotka indique également que le gouvernement fait des efforts en termes de sécurité ; les services de sécurité recevraient plus d'argent et auraient davantage de personnels. Les prochaines élections législatives sont prévues à l'automne prochain et d'ici là le premier ministre souhaite que son cabinet travaille au maximum avec en ligne de mire l'utilisation des fonds européens, les projets d'infrastructures dans les transports ou bien encore la loi sur le logement social.