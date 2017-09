Bohuslav Sobotka salue les propos de Jean-Claude Juncker sur la double qualité des aliments

Le Premier ministre Bohuslav Sobotka a apprécié le discours du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sur l’état de l’UE. Le chef du gouvernement tchèque a notamment salué, sur son compte twitter, les propos de Jean-Claude Juncker appelant à la cohérence au sein de l’UE, soutenant la convergence des niveaux de vie en Europe et dénonçant la double qualité des aliments.

Dans son discours prononcé devant le Parlement européen ce mercredi, le président de la Commission a notamment indiqué que « l’Europe devait respirer avec ses deux poumons, avec celui de l’est et avec celui de l’ouest », et que tous les citoyens de l’UE devaient avoir des changes égaux. Jean-Claude Juncker a également ajouté qu’il était intolérable que « dans certaines régions d’Europe, les gens se voient proposer des produits alimentaires de moindre qualité que dans d’autres pays, sous des marques et emballages pourtant identiques », une pratique vivement critiquée par la République tchèque et la Slovaquie.