Le Premier ministre Bohuslav Sobotka participera, ce mardi à Budapest (Hongrie), à une réunion des leaders des pays du groupe de Visegrád (V4 : République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie), à laquelle prendra part également le président de l’Egypte Abdel Fattah al-Sissi. Au cœur de cette rencontre figureront la situation en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ainsi que les thèmes des migrations et du terrorisme. Bohuslav Sobotka discutera ensuite avec le chef de l’Etat égyptien de la sécurité énergétique et de la coopération économique entre les deux pays. A Budapest, le chef du gouvernement tchèque entend organiser également une rencontre bilatérale avec son homologue hongrois, Viktor Orbán, a fait savoir le Bureau du gouvernement ce lundi.