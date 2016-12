Infos Bohuslav Sobotka refuse l’accusation du ministre des Finances qu’Angela Merkel serait responsable de l’attaque de Berlin

21-12-2016 16:53 mis à jour | Alžběta Ruschková

Le Premier ministre Bohuslav Sobotka s’est distancié, mercredi lors d'une conférence de presse, des propos du ministre des Finances, Andrej Babiš, qui avait accusé Angela Merkel d’être responsable de l’attaque de Berlin. Le leader du mouvement ANO a déclaré sur son compte Facebook que l’Allemagne payait cher la politique migratoire de sa chancelière. Or, selon le chef du gouvernement tchèque, il s'agit là des exclamations vaines qui ne servent à rien. Pour Bohuslav Sobotka, il est nécessaire de chercher une solution réelle. Le Premier ministre a également ajouté qu’il n’y avait aucune raison pour les Tchèques d’annuler des célébrations de Noël et du Nouvel An. Après-midi, Bohuslav Sobotka s'est rendu à l'ambassade de l'Allemagne en République tchèque, y a déposé des fleurs, allumé des bougies et signé le livre de condoléances, mis à disposition du public pour rendre hommage aux victimes de l'attaque. Devant les journalistes présents, le Premier ministre a ensuite souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les pays européens dans la lutte contre le terrorisme.

Les biathlètes tchèques envisagent le boycott de l'épreuve de Tioumen 22-12-2016 18:41 | Pierre Meignan Les biathlètes tchèques menacent de ne pas participer à l'épreuve de la Coupe du monde organisée début mars à Tioumen en Russie en raison des révélations sur les pratiques de dopage à grande échelle dans ce pays. Selon Jiří Hamza, le président de la Fédération tchèque de biathlon, le boycott sera décidé si le conseil exécutif de l'Union internationale de biathlon (IBU), réuni ce jeudi à Munich, ne prend pas les mesures adéquates vis-à-vis du sport russe. Il conviendrait au mieux, estime-t-il, de retirer à Tioumen l'organisation de cette épreuve. Le champion français Martin Fourcade a récemment également menacé de boycotter des épreuves de la Coupe du monde dans le cas où l'IBU restait inactive face au dopage des sportifs russes.

La dette de l'Etat tchèque à la baisse cette année 22-12-2016 17:49 | Pierre Meignan La dette de l'Etat tchèque va baisser de 60 milliards de couronnes en 2016 par rapport à l'année précédente pour s'établir à 1 613 milliards de couronnes, c'est-à-dire près de 60 milliards d'euros. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi à l'agence de presse ČTK le ministre des Finances Andrej Babiš, qui n'a pas caché sa satisfaction : "pendant le mandat de notre gouvernement, la dette de l'Etat a baissé de 70 milliards de couronnes". A la fin de cette année, le montant de la dette publique devrait représenter 34,3% du produit intérieur brut (PIB) tchèque, contre 36,7% l'année passée. La République tchèque respecte ainsi largement l'un des critères de convergence imposés par Bruxelles selon lequel les Etats doivent contenir leur dette sous la barre des 60% de leur PIB.

Moins d'argent l'an prochain pour financer la dette de l'Etat 22-12-2016 16:43 | Pierre Meignan Le ministère des Finances mobilisera l'an prochain 290,6 milliards de couronnes (10,76 milliards d'euros) pour le financement de la dette publique. C'est 58,3 milliards de moins que ce qui était prévu en 2015 pour cette année. Ces données proviennent du rapport du ministère des Finances sur la dette de l'Etat, un document rendu public ce jeudi. Le cabinet de M. Babiš prévoit également l'émission au cours de l'année 2017 de titres de dette à moyen et long terme sur le marché national pour une valeur de 150 milliards de couronnes, environ 5,5 milliards d'euros. Le ministère précise qu'il se réserve la possibilité de renoncer à cette opération si les conditions d'émission de titres de dette venaient à changer de façon imprévue.

La chef de la diplomatie européenne confiante sur le cas de ce Tchèque en procès au Soudan 22-12-2016 15:52 | Pierre Meignan Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, estime qu'un espoir nouveau s'est fait jour dans le cas de Petr Jašek, ce missionnaire tchèque actuellement en procès au Soudan où il est accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat. La Haute représentante écrit cela dans une lettre adressée aux eurodéputés tchèques. L'Italienne explique suivre de très près ce procès étant donné, explique-t-elle, que la protection des droits de l'Homme et des droits civils serait la priorité pour l'Union européenne dans le cadre de ses relations avec le Soudan. L'espoir, c'est que les Soudanais auraient cessé de parler d'un cas d'espionnage d'après les avocats de M. Jašek. C'est également que les autorités soudanaises souhaiteraient trouver une solution avec la partie tchèque une fois le verdict connu. D'abord annoncé comme disparu, Petr Jašek avait été arrêté et placé en détention à la fin de l'année dernière.

La Poste tchèque de nouveau en grève jeudi 22-12-2016 14:54 mis à jour | Alžběta Ruschková Une partie des employés de la Poste tchèque font de nouveau grève ce jeudi. Ce mouvement de protestation de vingt-quatre heures est organisé par trois syndicats minoritaires sur les neuf que compte l’organisation et vise à obtenir une augmentation de salaire de l’ordre de 2 500 couronnes (environ 93 euros). Il s’agit d’une grève tournante, les différents bureaux de poste sont fermés successivement, chacun pour une heure. Les employés de grands centres de tri du courrier doivent faire grève toute la journée. Les syndicats de la Poste tchèque avaient déjà appelé à une grève de deux heures lundi. Près d'une centaine d'employés seulement, sur les 30 000 qui travaillent pour la Poste tchèque, y ont participé.

Météo 22-12-2016 14:50 | Pierre Meignan Alors que Noël n'a jamais été aussi proche, le temps reste plutôt dominé par les nuages en Tchéquie ce vendredi, jour de la fête des Vlasta. Les températures ne sont pas surprenantes étant donné la saison : elles vont de 0 à 4 °C pour les maximales.

Le citoyen tchèque suspecté d'avoir voulu rejoindre la Syrie risque l'emprisonnement à vie 22-12-2016 14:46 | Pierre Meignan Le ressortissant tchèque suspecté d'avoir voulu rejoindre les rangs de l'organisation de l'Etat islamique est poursuivi pour préparation d'une attaque terroriste. C'est ce qu'indique la Radio publique tchèque ce jeudi, précisant qu'il risque entre douze et vingt ans de prison, voire même l’emprisonnement à vie. Le jeune homme avait été arrêté le 5 février dernier à un aéroport d'Istanbul alors qu'il souhaitait s'envoler pour la ville de Gaziantep, située non loin de la Syrie. Ramené en République tchèque, il a été placé en détention provisoire en juillet dernier. En novembre dernier, cet individu, désigné sous le nom de "Jan S.", a été déclaré sain d'esprit après avoir passé des tests psychologiques. Il aurait reconnu à plusieurs reprises avoir voulu rejoindre l'Etat islamique.

Terrorisme : la petite ville d'Uherský Brod annule son marché de Noël 22-12-2016 13:48 | Pierre Meignan Prudence est mère de sûreté : la municipalité d'Uherský Brod, une petite ville paisible de 17 000 habitants non loin de la Slovaquie, a décidé d'annuler son marché de Noël suite à l'attentat survenu lundi soir à Berlin. "On nous a demandé d'assurer une sécurité maximale pour tous les événements les plus importants qui doivent avoir lieu au centre-ville d'ici la fin de l'année", a expliqué le maire de la municipalité Patrik Kunčar pour un quotidien local. Bien qu'elles n'aient jamais jusqu'alors été nommément menacées par l'organisation de l'Etat islamique, d'autres villes tchèques préfèrent prendre les devants. A Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod ou encore Liberec, des barrages en béton ont été installés aux alentours des places où se tiennent des marchés de Noël pour prévenir toute attaque. Dans les villes plus importantes également, comme Plzeň, Brno ainsi que Prague, les mesures de sécurité sont renforcées aux abords des marchés.

La Banque nationale tchèque poursuivra son intervention monétaire 22-12-2016 13:38 | Alžběta Ruschková Le conseil bancaire de la Banque nationale tchèque (ČNB) a annoncé vouloir poursuivre son intervention monétaire qui a pour objectif de maintenir le cours de la devise nationale autour de 27 couronnes pour un euro. Dans le même temps, l’institution prévoit le maintien de ses taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas. L’information a été communiquée, ce jeudi, par le porte-parole de la ČNB, Marek Zeman. La première dévaluation de la couronne tchèque remonte à novembre 2013. Depuis, la Banque centrale a à plusieurs reprises confirmé sa volonté de poursuivre cette politique d’intervention monétaire au moins jusqu'à la mi-2017.