Bohuslav Sobotka : pas de risque d’attaque terroriste en République tchèque

La République tchèque n’est pas menacée par une attaque terroriste. Il n’est donc pas nécessaire de renforcer des mesures de sécurité. C’est du moins ce qu’a annoncé le Premier ministre, Bohuslav Sobotka, ce vendredi, un jour après l’attentat survenu à Barcelone. Le chef du gouvernement a également indiqué qu’aucun Tchèque n’avait été blessé ou tué lors de l’attaque qui a fait 14 morts et plus d’une centaine de blessés. Le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, lui aussi, confirme les propos de Bohuslav Sobotka et affirme que l’attentat de Barcelone n’a aucun rapport avec la Tchéquie.