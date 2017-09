Bohuslav Sobotka fait le bilan avec son ministre des Finances

C'est le ministre des Finances Ivan Pilný (ANO) qui a eu ce jeudi l'honneur d'une rencontre avec le chef du gouvernement Bohuslav Sobotka qui poursuit ainsi sa tournée en forme de bilan des différents ministères. Les deux hommes ont assuré que le budget pour l'exercice 2018 serait adopté dans les règles de l'art avant la fin du mois de septembre, et ce malgré les discussions houleuses à propos des hausses des salaires des employés du secteur public. Le Premier ministre social-démocrate est favorable à satisfaire les syndicats, qui demandent une augmentation de 15% pour les professeurs et de 10% pour les autres fonctionnaires. Son ministre des Finances y est opposé et s'en tient à un principe de rigueur budgétaire. Bohuslav Sobotka a indiqué que la question n'avait pas été évoquée à l'occasion de cette rencontre, la négociation devant selon lui avoir lieu au sein du gouvernement.

Le chef du gouvernement s'est également félicité de l'action du ministère des Finances pour lutter contre l'économie grise. Il a en particulier cité l'adoption du registre centralisé des recettes des entreprises, entré en vigueur l'an dernier, qui permet de tracer le paiement de la TVA. Selon M. Sobotka, cette politique a permis de renforcer le budget de l'Etat tchèque.