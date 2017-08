Bohuslav Sobotka fait le bilan avec la ministre en charge du développement régional

Le Premier ministre Bohuslav Sobotka a poursuivi ce mardi sa tournée de bilan des différents ministères de son gouvernement avec une visite du cabinet en charge du développement régional. Après s'être entretenu avec la ministre Karla Šlechtová (ANO), le social-démocrate a indiqué aux journalistes qu'il considérait que le plus grand succès de ce ministère était d'être parvenu à utiliser les fonds européens mis à disposition de la République tchèque pour la période 2007-2013. "J'ai remercié la ministre pour sa direction vigoureuse et dynamique de son ministère. Je suis certain que cela était nécessaire", a déclaré Bohuslav Sobotka.

Le chef du gouvernement s'est dit également satisfait de l'adoption de l'amendement à la loi sur le BTP ainsi que de la nouvelle loi sur les commandes publiques. Il regrette en revanche le projet de loi sur le logement social n'ait pu aboutir.