Biathlon : Gabriela Koukalová tire un trait sur la saison prochaine

La biathlète Gabriela Koukalová, toujours handicapée par une blessure au mollet, ne prendra pas part à la saison 2018-2019. La sportive, championne du monde de sprint l'an passé, a déjà raté toute la saison écoulée et les Jeux olympiques de Pyeongchang. Elle n'a plus pris le départ d'une course depuis le 19 mars 2017.

Gabriela Koukalová a annoncé sa décision dans un entretien accordé au site Sport.cz, en marge de l'opération "Nettoyons la Tchéquie", qui s'est déroulée samedi et dont elle était la marraine pour cette cinquième édition. La biathlète a elle-même participé à cette action dans les environs de Beroun en Bohême centrale.