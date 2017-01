Infos Biathlon – Coupe du monde : nouveau podium pour Koukalová

21-01-2017 15:08 | Guillaume Narguet

Gabriela Koukalová est montée sur le podium d’une épreuve de la Coupe du monde de biathlon pour la neuvième fois depuis le début de saison en se classant 3e de la mass-start (épreuve individuelle disputée avec un départ groupé des concurrents) disputée ce samedi à Anterselva (Italie). La Tchèque a terminé avec 8’’ de retard sur la vainqueur du jour, l’Allemande Nadine Horchler, qui a devancé sa compatriote Laura Dahlmeier (+3’’1). Cette performance a permis à cette dernière de conserver son dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde. Un classement duquel Gabriela Koukalová figure à la deuxième place avec 17 points de retard sur Laura Dahlmeier.

Les Verts tchèques réunis en congrès 21-01-2017 15:39 | Guillaume Narguet Le parti écologiste tchèque n’utilisera désormais plus l’abréviation SZ pour « Strana zelených » (Parti des Verts), mais la dénomination « Zelení » (Les Verts). Ainsi en ont décidé les membres du parti réunis ce samedi à Hradec Králové (Bohême de l’Est). Cette nouvelle appellation doit être plus compréhensible pour la communication extérieure. Ce congrès doit permettre d’adopter le programme sur le long terme des Verts, dont les priorités seront les transports, la lutte contre la sécheresse et les changements climatiques ou encore le logement social. En vingt-cinq ans d’existence, les Verts ne sont parvenus qu’une seule fois, en 2006, à récolter au moins 5% des suffrages lors d’élections législatives de façon à pouvoir siéger à la Chambre des députés.

A Prague, 200 personnes ont participé à la marche « anti-Trump » 21-01-2017 15:26 | Guillaume Narguet Malgré le froid, quelque deux cents personnes se sont réunies ce samedi en début d’après-midi à Prague, sur la place Venceslas, pour participer à la marche des femmes « anti-Trump » qui se tient sous le slogan « Love Trumps Hate ». Un grand nombre des participants à ce rassemblement pragois contre le populisme et pour la démocratie étaient des Américains. Pour protester contre le mépris envers les femmes affiché régulièrement par Donald Trump, devenu officiellement 45e président des Etats-Unis vendredi, des centaines de manifestations sont organisées un peu partout dans le monde ce samedi.

Tennis – Open d’Australie : Plíšková et Strýcová qualifiées pour les 8es de finale 21-01-2017 14:57 | Guillaume Narguet Karolína Plíšková et Barbora Strýcová se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis. Ce samedi, à Melbourne, les deux dernières joueuses tchèques encore en lice dans le tableau du simple dames, ont respectivement battu la Lettone Jelena Ostapenko, 38e mondiale, en trois sets (4-6, 6-2, 10-8) et la Française Caroline Garcia (24e) en deux sets (6-2, 7-5). En huitièmes de finale, Karolína Plíšková, tête de série n° 5, affrontera l’Australienne Daria Gravilova, tête de série n° 22, tandis que Barbora Strýcová (n° 16) croisera la route de l’Américaine Serena Williams (n° 2).

Le bal du couple présidentiel s’est tenu vendredi au Château de Prague 21-01-2017 12:13 | Guillaume Narguet La traditionnelle saison des bals bat son plein en République tchèque et le couple présidentiel, Miloš Zeman et son épouse Ivana, ont organisé le leur vendredi soir, et ce pour la troisième année consécutive. Ouvert par une valse du couple présidentiel sur Le Beau Danube bleu de Johann Strauss, le bal s’est tenu dans la Salle espagnole du Château de Prague en présence de quelque 450 invités, parmi lesquels de nombreux ministres. Le prix d’entrée était de 8 000 couronnes (près de 300 euros). Le bénéfice de la soirée sera reversé aux œuvres caritatives du couple présidentiel. Une tombola est également organisée, dont le premier prix est une invitation à dîner avec Miloš et Ivana Zeman au Château de Prague.

Météo 20-01-2017 18:53 mis à jour | Denisa Tomanová Très bonne fête à toutes les Běla, à l’honneur du calendrier tchèque ce samedi. Le soleil est de retour sur l’ensemble du territoire tchèque, mais les températures restent néanmoins toujours négatives. Seule la région d’Ostrava affiche 0 °C.

Des centaines de personnes ont dit un dernier adieu au metteur en scène Jan Borna 20-01-2017 18:49 | Denisa Tomanová Des centaines de personnes se sont recueillies ce vendredi au théâtre Dlouhá, pour rendre un dernier hommage au metteur en scène et poète, Jan Borna décédé le lundi 16 janvier à l’âge de 56 ans des suites d’une longue maladie. Le recueillement, qui s’est déroulé dans un esprit théâtral, a rassemblé ses collègues acteurs et musiciens. Jan Borna, qui s’était spécialisé dans les œuvres théâtrales pour enfants, a été metteur en scène au théâtre HaDivadlo, directeur artistique au théâtre Dejvice, et dernièrement au théâtre Dlouhá. Egalement poète, Jan Borna avait publié cinq recueils, dont « Joyeuse salle d’attente » (« Veselá čekárna ») ou « A portée de main » (« Na dosah »). Dimanche, son sixième et dernier recueil de poèmes, intitulé « Ecrit avec les yeux » (« Psáno očima »), sera baptisé au théâtre Dlouhá.

Des scientifiques tchèques ont développé une nouvelle substance pour lutter contre le cancer du sein 20-01-2017 18:10 | Jeanne Blanquart Des scientifiques tchèques ont mis au point un nouveau médicament qui pourrait aider dans le traitement de l’une des formes les plus agressives du cancer du sein. Cette substance, développée par les scientifiques tchèques au cours des quatre dernières années, pousserait les cellules cancéreuses à « se tuer elles-mêmes». A l’heure actuelle, le médicament est testé sur des souris et sera par la suite transmis aux médecins, qui devraient commencer de faire des tests cliniques sur les patients malades cette année. Si tout se passe bien, le corps médical pourra commencer à utiliser ce médicament dans les cinq prochaines années. En République tchèque, 20% des patientes sont atteintes du cancer du sein agressif.

Coût de rénovation des gares: dix milliards de couronnes 20-01-2017 17:00 | Denisa Tomanová La rénovation de certaines gares tchèques, gérées par l’Administration des voies de chemin de fer (SŽDC), devrait s’élever à près de dix milliards de couronnes, soit 370 millions d’euros. L’Administration veut obtenir des subventions de la part de l’Etat ainsi que de l’Union européenne, afin de pouvoir rénover entre 60 et 80 gares les plus fréquentées. La rénovation du bâtiment historique Art nouveau « Fanta » de la gare centrale de Prague, qui sera probablement achevée en 2022, va coûter près de 730 millions de couronnes. Actuellement, l’Administration des voies de chemin de fer gère près de 1 500 bâtiments dans 900 gares. Parmi les gares qui seront prochainement rénovées figurent celle de Náchod, Turnov, Břeclav ou aussi de Hradec Králové.