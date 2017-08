Beach-volley : Hoidarová Kolocová et Kvapilová vice-championnes d’Europe

Kristýna Hoidarová Kolocová et Michala Kvapilová ont remporté la médaille d’argent au championnat d’Europe de beach-volley. Les Tchèques se sont inclinées en finale, ce dimanche à Jurmala (Lettonie), face à la paire allemande composée de Nadja Glenzke et Julia Grossner (21-15, 17-21, 11-15). Il s’agit de la deuxième médaille d’argent consécutive pour les joueuses tchèques, mais de la toute première pour Kristýna Hoidarová Kolocová et Michala Kvapilová. L’an dernier, deux autres Tchèques, Markéta Nausch Sluková et Barbora Hermannová, sont en effet devenues vice-championnes d’Europe.