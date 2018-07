Basket – Mondial 2019 – Eliminatoires : les Tchèques font un pas de plus vers une qualification historique

L’équipe de République tchèque de basket-ball a battu la Bulgarie (81-75), lundi soir à Pardubice (Bohême de l’Est), pour son dernier match de groupe comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2019. Cette victoire, la cinquième en six rencontres, permettra à la Reprezentace d’aborder le deuxième tour, pour lequel les points engrangés lors du premier tour sont conservés, avec deux succès d’avance sur la Russie, la Bosnie et la Finlande, les trois adversaires avec lesquels elle devra très probablement lutter pour décrocher un des deux billets qualificatifs pour le Mondial, derrière la France, grande favorite, qui a remporté ses six matchs lors du premier tour.

Les Tchèques entameront le deuxième tour par la réception de la Russie le 13 septembre prochain, toujours à Pardubice. En cas de qualification, il s’agira de la première participation de la République tchèque à un Mondial depuis la partition de la Tchécoslovaquie. L’organisation de la phase finale a été confiée à la Chine.