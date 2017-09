Basket – Euro : les Tchèques n’ont pas fait le poids contre l’Espagne

La République tchèque a été lourdement battue par l’Espagne (56-93), samedi, à Cluj (Roumanie), lors de son deuxième match de poule comptant pour le premier tour du Championnat d’Europe. Cette défaite contre les champions d’Europe en titre fait suite à la victoire et à l’entrée en lice réussie dans le tournoi la veille contre la Roumanie (83-68). Lundi, la Reprezentace, qui occupe la deuxième place de la poule C, disputera son troisième match contre la Hongrie, un adversaire direct dans la lutte pour la qualification pour les huitièmes de finale. Le Monténégro et la Croatie sont les deux autres équipes se trouvant dans le groupe de la République tchèque.