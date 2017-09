Basket - Euro : battus par le Monténégro (75-88), les Tchèques quasiment éliminés

La sélection tchèque de basket-ball a enregistré une nouvelle défaite ce mardi à Cluj, cette fois contre le Monténégro (75-88) et ses chances de qualification pour le tableau final de l'Euro 2017 ne sont plus désormais que théoriques. Pour espérer accrocher l'une des quatre premières places de la poule C, les Tchèques doivent commencer par espérer la victoire improbable de la Roumanie face à la Hongrie. La Reprezentace, déjà défaite par les Espagnols et les Hongrois, a d'ailleurs enregistré son seul succès de la compétition face aux Roumains.

Pour sa dernière rencontre des poules, la République tchèque affrontera jeudi, sans doute pour l'honneur, la Croatie.